Козлов Петр
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.
Бракосочетание
30.01.1904 ст.
Жена: Козлова Ирина Ивановна
выписка из архива СВИДЕТЕЛИ: по жениху: д. М.Убрень - Аркадий Сергеевич Токарев и Николай Яковлевич Козлов по невесте: с. Великоречье - Александр Иванович Красильников и Александр Иванович Осокин.
Смерть
Неизвестно