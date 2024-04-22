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Козлов Петр

Место рождения

Малый Убрень, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Убрень, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
30.01.1904 ст.

Жена: Козлова Ирина Ивановна

выписка из архива СВИДЕТЕЛИ: по жениху: д. М.Убрень - Аркадий Сергеевич Токарев и Николай Яковлевич Козлов по невесте: с. Великоречье - Александр Иванович Красильников и Александр Иванович Осокин.
Смерть
Неизвестно
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