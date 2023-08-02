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Туганов Касполат
Туганов Касполат
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1849
Пол
Мужской
Отец
Туганов Тасолтан
1814 г.р.
Мать
Туганова (Шанаева) Зали Османовна
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Туганов Тасолтан
Мать:
Туганова Зали Османовна
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