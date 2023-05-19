Алимпий Ипполитов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлимпий Ипполитов

Алимпий Ипполитов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1855

Жена: Некрасова Вера Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
вольноотпущенный
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close