Алимпий Ипполитов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1855
Жена: Некрасова Вера Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
вольноотпущенный
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно