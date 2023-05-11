Коткова (Белоногова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коткова (Белоногова) Мария Ивановна

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Место рождения

Корытово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

11.02.1894 ст.

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1894 ст.

Отец: Белоногов Иван Иванович

Мать: Белоногова Надежда Тимофеевна

Корытово, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
12.02.1919

Муж: Котков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
24.01.1928

Дочь: Белякова Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Котков Алексей Васильевич

Сильницы, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1972
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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