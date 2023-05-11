Коткова (Белоногова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.02.1894 ст.
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1894 ст.
Бракосочетание
12.02.1919
Рождение ребёнка
24.01.1928
Дочь: Белякова Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Котков Алексей Васильевич
Сильницы, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1972
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния