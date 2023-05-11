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Каминский Евстафий Михайлович
Каминский Евстафий Михайлович
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Место рождения
Капустино
, Вилейский район, Минская область
Дата рождения
13.03.1908
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Капустино
, Вилейский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
Капустино
, Вилейский район, Минская область
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