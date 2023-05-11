Каминский Евстафий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каминский Евстафий Михайлович

Место рождения

Капустино, Вилейский район, Минская область

Дата рождения

13.03.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Капустино, Вилейский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
Капустино, Вилейский район, Минская область
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