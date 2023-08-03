Панюшкина Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817 ст.
Отец ребёнка: Панюшкин Никита Павлович
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Дарья Никитична
Отец ребёнка: Панюшкин Никита Павлович
Рождение ребёнка
1822 ст.
Отец ребёнка: Панюшкин Никита Павлович
Рождение ребёнка
1824 ст.
Дочь: Прасковья Никитична
Отец ребёнка: Панюшкин Никита Павлович
Рождение ребёнка
1826 ст.
Сын: Панюшкин Алексей Никитович
Отец ребёнка: Панюшкин Никита Павлович
Рождение ребёнка
1829 ст.
Отец ребёнка: Панюшкин Никита Павлович
Рождение ребёнка
1831 ст.
Отец ребёнка: Панюшкин Никита Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно