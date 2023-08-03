Панюшкина Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панюшкина Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Панюшкин Петр Никитович

Отец ребёнка: Панюшкин Никита Павлович

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Дарья Никитична

Отец ребёнка: Панюшкин Никита Павлович

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Панюшкин Иван Никитович

Отец ребёнка: Панюшкин Никита Павлович

Рождение ребёнка
1824 ст.

Дочь: Прасковья Никитична

Отец ребёнка: Панюшкин Никита Павлович

Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Панюшкин Алексей Никитович

Отец ребёнка: Панюшкин Никита Павлович

Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Панюшкин Фёдор Никитович

Отец ребёнка: Панюшкин Никита Павлович

Рождение ребёнка
1831 ст.

Сын: Панюшкин Устин Никитович

Отец ребёнка: Панюшкин Никита Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панюшкин Никита Павлович

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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