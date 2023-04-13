Путятина (Полонская) Ульяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1843
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
18.10.1844
Дочь: Прасковья Игнатьевна
Отец ребёнка: Путятин Игнат Андреевич
Рождение ребёнка
16.01.1853
Отец ребёнка: Путятин Игнат Андреевич
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
08.01.1854
Сын: Путятин Феодосий Игнатьевич
Отец ребёнка: Путятин Игнат Андреевич
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно