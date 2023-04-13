Путятина (Полонская) Ульяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путятина (Полонская) Ульяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1843

Муж: Путятин Игнат Андреевич

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
18.10.1844

Дочь: Прасковья Игнатьевна

Отец ребёнка: Путятин Игнат Андреевич

Рождение ребёнка
16.01.1853

Сын: Путятин Петр Игнатьевич

Отец ребёнка: Путятин Игнат Андреевич

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
08.01.1854

Сын: Путятин Феодосий Игнатьевич

Отец ребёнка: Путятин Игнат Андреевич

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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