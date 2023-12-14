Райккерус (Химайнен) Катарина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Химайнен) Катарина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.02.1849

Муж: Райккерус Андрей Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1859

Сын: Райккерус Абрам Андреевич

Отец ребёнка: Райккерус Андрей Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.01.1862

Сын: Райккерус Иосиф Андреевич

Отец ребёнка: Райккерус Андрей Петрович

Смерть
Неизвестно
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