Райккерус (Химайнен) Катарина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1849
Рождение ребёнка
01.01.1859
Сын: Райккерус Абрам Андреевич
Отец ребёнка: Райккерус Андрей Петрович
Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.01.1862
Сын: Райккерус Иосиф Андреевич
Отец ребёнка: Райккерус Андрей Петрович
Смерть
Неизвестно