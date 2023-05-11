Спигина (Ленкова) Устинія
Место рождения
Дата рождения01.10.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1850
Отец: Ленковъ Кузьма
Мать: Ленкова Акулина
Бракосочетание
?.01.1867
Муж: Спигинъ Николай
Рождение ребёнка
20.08.1868
Дочь: Наталія
Отец ребёнка: Спигинъ Николай
Рождение ребёнка
17.05.1880
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Спигинъ Николай
Рождение ребёнка
30.01.1883
Сын: Спигинъ Василій
Отец ребёнка: Спигинъ Николай
Рождение ребёнка
24.07.1888
Сын: Спигинъ Макаръ
Отец ребёнка: Спигинъ Николай