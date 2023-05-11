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Спигина (Ленкова) Устинія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.10.1850

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1850

Отец: Ленковъ Кузьма

Мать: Ленкова Акулина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1867

Муж: Спигинъ Николай

Рождение ребёнка
20.08.1868

Дочь: Наталія

Отец ребёнка: Спигинъ Николай

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.05.1880

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Спигинъ Николай

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.01.1883

Сын: Спигинъ Василій

Отец ребёнка: Спигинъ Николай

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.07.1888

Сын: Спигинъ Макаръ

Отец ребёнка: Спигинъ Николай

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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