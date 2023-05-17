Видинеева Лена (Люда ?) ? Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Видинеева Лена (Люда ?) ? Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Нина Петровна

Отец ребёнка: Видинеев Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1939

Дочь: Татьяна (Тася) Петровна

Отец ребёнка: Видинеев Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
1940 или 1941

Сын: Видинеев Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Видинеев Пётр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Видинеев Пётр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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