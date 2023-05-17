Видинеева Лена (Люда ?) ? Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Нина Петровна
Отец ребёнка: Видинеев Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1939
Дочь: Татьяна (Тася) Петровна
Отец ребёнка: Видинеев Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
1940 или 1941
Сын: Видинеев Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Видинеев Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно