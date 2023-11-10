Сивчик Кузьма Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСивчик Кузьма Михайлович

Сивчик Кузьма Михайлович

Место рождения

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

03.11.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1881 ст.

Отец: Сивчик Михаил Иванович

Мать: Сивчик Мария Николаевна

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
24.01.1910 ст.

Жена: Сивчик Маланья Николаевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.02.1911 ст.

Сын: Сивчик Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: Сивчик Маланья Николаевна

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1912 ст.

Сын: Сивчик Виктор Кузьмич

Мать ребёнка: Сивчик Маланья Николаевна

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close