Сивчик Кузьма Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.11.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1881 ст.
Отец: Сивчик Михаил Иванович
Мать: Сивчик Мария Николаевна
Бракосочетание
24.01.1910 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.02.1911 ст.
Мать ребёнка: Сивчик Маланья Николаевна
Рождение ребёнка
08.11.1912 ст.
Мать ребёнка: Сивчик Маланья Николаевна
Смерть
Неизвестно