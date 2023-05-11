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Олешев Алексей Васильевич

Место рождения

Ермолово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

25.10.1724 ст.

Дата смерти

07.06.1788 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1724 ст.

Отец: Олешев Василий Саввич

Мать: не указана

Ермолово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Олешев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Олешева Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олешева Анна Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Ермолово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олешева Мария Васильевна

Смерть
07.06.1788 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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