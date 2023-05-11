Олешев Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения25.10.1724 ст.
Дата смерти07.06.1788 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1724 ст.
Отец: Олешев Василий Саввич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Олешев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Олешева Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Олешева Анна Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Олешева Мария Васильевна
Смерть
07.06.1788 ст.
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния