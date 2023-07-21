Топчий Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Топчий Лидия Харитоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Топчий Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Топчий Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Топчий Руслан Анатольевич
Мать ребёнка: Топчий Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Топчий Александра