Дормидонтов Вячеслав Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДормидонтов Вячеслав Михайлович

Дормидонтов Вячеслав Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1980

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980

Отец: Дормидонтов Михаил Павлович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close