Акулина (н) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулина (н)

Акулина (н)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1850

Отец: ?

Мать: Зиновья Семеновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close