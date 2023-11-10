Воинкова (Серкова) (Серкова) Агафья Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1803
Отец: Серков Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1823
Рождение ребёнка
30.07.1823
Дочь: Анфисса Михайлова
Отец ребёнка: Воинков Михайло Иванов
Рождение ребёнка
11.10.1824
Отец ребёнка: Воинков Михайло Иванов
Рождение ребёнка
13.05.1826
Дочь: Ирина Михайлова
Отец ребёнка: Воинков Михайло Иванов
Рождение ребёнка
10.05.1829
Отец ребёнка: Воинков Михайло Иванов
Рождение ребёнка
31.10.1830
Дочь: Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Воинков Михайло Иванов
Рождение ребёнка
22.02.1833
Дочь: Агафия Михайлова
Отец ребёнка: Воинков Михайло Иванов
Рождение ребёнка
14.01.1840
Отец ребёнка: Воинков Михайло Иванов
Смерть
Неизвестно