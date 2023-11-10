Воинкова (Серкова) (Серкова) Агафья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Серкова) (Серкова) Агафья Васильева

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Место рождения

Большая Серкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Серков Василий

Мать: не указана

Большая Серкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
19.02.1823

Муж: Воинков Михайло Иванов

Рождение ребёнка
30.07.1823

Дочь: Анфисса Михайлова

Отец ребёнка: Воинков Михайло Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.10.1824

Сын: Воинков Филипп Михайлов

Отец ребёнка: Воинков Михайло Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.05.1826

Дочь: Ирина Михайлова

Отец ребёнка: Воинков Михайло Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.05.1829

Сын: Воинков Симон Михайлов

Отец ребёнка: Воинков Михайло Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.10.1830

Дочь: Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Воинков Михайло Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.02.1833

Дочь: Агафия Михайлова

Отец ребёнка: Воинков Михайло Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.01.1840

Сын: Воинков Павел Михайлов

Отец ребёнка: Воинков Михайло Иванов

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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