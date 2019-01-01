деревня Большая Серкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Большая Серкова

Байкаловский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Ирбитский уезд
2537Серкова большая, дер.при рч. Илейке.503481260285

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Иленская волость
619. Большая Серкова, деревня бывшая государственная, при речке Иленке, дворов 72, жителей 432, часовня

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Ирбитский уезд, Иленская волость
д. Большая Серкова (Серкова) на р. Иленке, распл.Серковское общество105248272Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские454

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Байкаловский район
701062Большая Серковадеревня57°23'с.ш.63°26'в.д.O-41-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Байкаловский муниципальный район, Байкаловское сельское поселение
65608406106д Большая Серковадеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.