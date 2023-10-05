Волков Алексей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.2008

Дочь: Волкова Кристина Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.08.2017

Сын: Волков Егор Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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