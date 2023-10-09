Будыло Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1948
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно