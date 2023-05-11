Астраханцева (Мусихина) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцева (Мусихина) Евдокия Федоровна

Место рождения

Комарово

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

После 1930

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Мусихин Феодор (Феодот) Михайлов

Мать: Мусихина Екатерина Кондратьева

Бракосочетание
05.11.1889 ст.

Муж: Астраханцев Андрей Иванович

Бракосочетание
05.11.1889 ст.

Муж: Астраханцев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Астраханцев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
18.01.1904 ст.

Сын: Астраханцев Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Астраханцев Андрей Иванович

Свидетельство о рождении (Повторное) I-Д №756277 от 16.03.1948
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1930
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