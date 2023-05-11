Астраханцева (Мусихина) Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиПосле 1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Бракосочетание
05.11.1889 ст.
Бракосочетание
05.11.1889 ст.
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Астраханцев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1904 ст.
Сын: Астраханцев Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Астраханцев Андрей Иванович
Свидетельство о рождении (Повторное) I-Д №756277 от 16.03.1948
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1930