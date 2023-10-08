Горшков Еремей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Горшков Ефим Емельянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1861
Сын: Горшков Митрофан Еремеевич
Мать ребёнка: Горшкова Ефимия Ивановна
Бракосочетание
19.10.1862
Жена: Горшкова Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
13.07.1863
Дочь: Грошикова Мария Еремеевна
Мать ребёнка: Горшкова Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1864
Дочь: Горшкова Матрона Еремеевна
Мать ребёнка: Горшкова Ефимия Ивановна
Смерть
Неизвестно