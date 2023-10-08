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Горшков Еремей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Горшков Ефим Емельянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1861

Сын: Горшков Митрофан Еремеевич

Мать ребёнка: Горшкова Ефимия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
19.10.1862

Жена: Горшкова Ефимия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.07.1863

Дочь: Грошикова Мария Еремеевна

Мать ребёнка: Горшкова Ефимия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1864

Дочь: Горшкова Матрона Еремеевна

Мать ребёнка: Горшкова Ефимия Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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