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Арефьева Анисья Максимовна
Арефьева Анисья Максимовна
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Древо
Место рождения
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1875
Пол
Женский
Отец
Арефьев Максим Яковлевич
1850 г.р.
Мать
Арефьев Елизавета Петровна
1853 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец:
Арефьев Максим Яковлевич
Мать:
Арефьев Елизавета Петровна
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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