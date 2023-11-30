Арефьева Анисья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева Анисья Максимовна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1875

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Арефьев Максим Яковлевич

Мать: Арефьев Елизавета Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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