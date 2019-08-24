Дольников Игорь
Место рожденияг. Ростов на Дону
Дата рождения24.08.1924
Дата смерти17.05.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Образование
С 01.09.1931 по 23.06.1940
Средняя школа Ростов на Дону №29
среднее
Образование
С ?.09.1945 по 1948
Харьковское военное училище войск МВД
средне-специальное
Рождение ребёнка
13.08.1949
Дочь: Симохина Светлана
Мать ребёнка: Дольникова Мария
Образование
С 1956 по 1957
Автомобильно-дорожный институт г. Харьков
неполное высшее
Смерть
17.05.1992
г. Барвенково Харьковской области
Причина смерти: Stroke
Похороны
Неизвестно
г. Барвенково Харьковской област