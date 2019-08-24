Дольников Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дольников Игорь

Место рождения

г. Ростов на Дону

Дата рождения

24.08.1924

Дата смерти

17.05.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Ростов на Дону
Образование
С 01.09.1931 по 23.06.1940
Средняя школа Ростов на Дону №29
среднее
Образование
С ?.09.1945 по 1948
Харьковское военное училище войск МВД
средне-специальное
Рождение ребёнка
13.08.1949

Дочь: Симохина Светлана

Мать ребёнка: Дольникова Мария

Образование
С 1956 по 1957
Автомобильно-дорожный институт г. Харьков
неполное высшее
Смерть
17.05.1992
г. Барвенково Харьковской области
Причина смерти: Stroke
Похороны
Неизвестно
г. Барвенково Харьковской област
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