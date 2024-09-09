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Копейкин Алексей Иванов

Место рождения

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

17.03.1771 ст.

Дата смерти

13.03.1850 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1771 ст.

Отец: Копейкин Иван Васильев

Мать: Копейкина Федота Федорова

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копейкина Домна Игнатьева

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Копейкин Павел Алексеев

Мать ребёнка: Копейкина Домна Игнатьева

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Копейкин Григорий Алексеев

Мать ребёнка: Копейкина Домна Игнатьева

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Копейкина Домна Игнатьева

Рождение ребёнка
26.10.1796

Сын: Копейкин Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Копейкина Домна Игнатьева

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Копейкин Матвей Алексеев

Мать ребёнка: Копейкина Домна Игнатьева

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Копейкин Иван Алексеев

Мать ребёнка: Копейкина Домна Игнатьева

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Копейкин Алексей Алексеев

Мать ребёнка: Копейкина Домна Игнатьева

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Копейкин Осип Алексеев

Мать ребёнка: Копейкина Домна Игнатьева

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Место жительства
С 1811
Смерть
13.03.1850 ст.

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