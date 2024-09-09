Копейкин Алексей Иванов
Место рождения
Дата рождения17.03.1771 ст.
Дата смерти13.03.1850 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1771 ст.
Отец: Копейкин Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Копейкина Домна Игнатьева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Копейкин Григорий Алексеев
Мать ребёнка: Копейкина Домна Игнатьева
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Копейкина Домна Игнатьева
Рождение ребёнка
26.10.1796
Сын: Копейкин Дмитрий Алексеев
Мать ребёнка: Копейкина Домна Игнатьева
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Копейкина Домна Игнатьева
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Копейкина Домна Игнатьева
Рождение ребёнка
1806
Сын: Копейкин Алексей Алексеев
Мать ребёнка: Копейкина Домна Игнатьева
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Копейкина Домна Игнатьева
Место жительства
С 1811
Смерть
13.03.1850 ст.