Савицкий Владимир Андреевич
мужской, родился 18.12.1885
умер 20.10.1970
Супруги
Савицкая (Быкова) Елизавета Николаевна26.12.1885 г.р.
Дети
Дурново (Савицкая) Татьяна Владимировна30.09.1913 г.р.
Солдатёнкова (Савицкая) Анастасия Владимировна28.03.1915 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.08.1912
Рождение ребёнка
30.09.1913
Дочь: Дурново (Савицкая) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Савицкая (Быкова) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
28.03.1915
Дочь: Солдатёнкова (Савицкая) Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Савицкая (Быкова) Елизавета Николаевна
Смерть
20.10.1970