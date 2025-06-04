Савицкий Владимир Андреевич 18.12.1885 — найти родственников по фамилии на Familio

Савицкий Владимир Андреевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 18.12.1885

умер 20.10.1970

Супруги
Савицкая (Быкова) Елизавета Николаевна26.12.1885 г.р.
Дети
Дурново (Савицкая) Татьяна Владимировна30.09.1913 г.р.
Солдатёнкова (Савицкая) Анастасия Владимировна28.03.1915 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.08.1912

Жена: Савицкая (Быкова) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
30.09.1913

Дочь: Дурново (Савицкая) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Савицкая (Быкова) Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
28.03.1915

Дочь: Солдатёнкова (Савицкая) Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Савицкая (Быкова) Елизавета Николаевна

Смерть
20.10.1970

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