Будунова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Булыгин Георгий
Мать: Булыгина Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обухов Валерий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Червинская Наталья
Отец ребёнка: Будунов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Будунов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будунов Сергей
Отец ребёнка: Будунов Александр