Саргсян Вазген Александри
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смерти15.09.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.10.1972
Мать ребёнка: Давудян Ольга Паргеви
Рождение ребёнка
15.10.1975
Дочь: Саргсян Наира Вазгени
Мать ребёнка: Давудян Ольга Паргеви
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давудян Ольга Паргеви
Смерть
15.09.1978