Саргсян Вазген Александри — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саргсян Вазген Александри

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

15.09.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1950 г.р.

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1972

Сын: Саргсян Карен Вазгени

Мать ребёнка: Давудян Ольга Паргеви

Рождение ребёнка
15.10.1975

Дочь: Саргсян Наира Вазгени

Мать ребёнка: Давудян Ольга Паргеви

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давудян Ольга Паргеви

Смерть
15.09.1978
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