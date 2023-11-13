Филиппов Иван Алексеев
Место рожденияТамбовская губерния, Лебедянский уезд
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Филиппов Алексей
Мать: не указана
Тамбовская губерния, Лебедянский уезд
Рождение ребёнка
1832
Сын: Филиппов Солдат Клемент Иванов
Мать ребёнка: Василиса Васильева
Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно