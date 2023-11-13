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Филиппов Иван Алексеев

Место рождения

Тамбовская губерния, Лебедянский уезд

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Филиппов Алексей

Мать: не указана

Тамбовская губерния, Лебедянский уезд
Рождение ребёнка
1832

Сын: Филиппов Солдат Клемент Иванов

Мать ребёнка: Василиса Васильева

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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