Лабас Василий Тарасович
Место рожденияСкрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения21.02.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.02.1878 ст.
Отец: Лабас Тарас Романович
Мать: Лабас Агафья Семёновна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
02.02.1897 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1900 ст.
Дочь: Лабас Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Соловьёва Анна Артемьевна
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно