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Лабас Василий Тарасович

Место рождения

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

21.02.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1878 ст.

Отец: Лабас Тарас Романович

Мать: Лабас Агафья Семёновна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
02.02.1897 ст.

Жена: Соловьёва Анна Артемьевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1900 ст.

Дочь: Лабас Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Соловьёва Анна Артемьевна

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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