Прохоров Prohoroff William William
Место рожденияLos Angeles County, California, USA
Дата рождения07.01.1934
Дата смерти2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1934
Отец: Prohoroff William William
Мать: Fannie William Esai
Los Angeles County, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2015
Goodyear, Maricopa, Arizona, United States