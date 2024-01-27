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Прохоров Prohoroff William William

Место рождения

Los Angeles County, California, USA

Дата рождения

07.01.1934

Дата смерти

2015

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1934

Отец: Prohoroff William William

Мать: Fannie William Esai

Los Angeles County, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2015
Goodyear, Maricopa, Arizona, United States
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