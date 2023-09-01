Sundquist (Sundquist) Henny Nicoline — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sundquist (Sundquist) Henny Nicoline

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Sundqvist Ernst Adolf

Мать: Sundquist Elin Aline Nicoline

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