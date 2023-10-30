Данилова Ефимия Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Данилов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
Около 09.09.1813
Отец ребёнка: Данилов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
24.08.1819
Отец ребёнка: Данилов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
07.07.1822
Дочь: Данилова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Данилов Иван Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно