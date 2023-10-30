Данилова Ефимия Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Ефимия Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Данилов Ефим Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
Около 09.09.1813

Сын: Данилов Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Евдокимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.08.1819

Сын: Данилов Адриан Иванович

Отец ребёнка: Данилов Иван Евдокимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.07.1822

Дочь: Данилова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Данилов Иван Евдокимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Иван Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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