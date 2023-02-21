Святополк-Четвертинская Варвара Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Святополк-Четвертинская Варвара Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1730

Дата смерти

22.10.1791

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1754

Сын: Римский-Корсаков Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Яков Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Римский-Корсаков Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Яков Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Яков Александрович

Смерть
22.10.1791
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