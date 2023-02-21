Святополк-Четвертинская Варвара Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1730
Дата смерти22.10.1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1754
Сын: Римский-Корсаков Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Яков Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Римский-Корсаков Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Яков Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1791