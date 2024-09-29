Оботурова (Мохова) Агриппина (Агрипена) Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Мохов Семен Семенович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1874 ст.
Рождение ребёнка
1876
Сын: Оботуров Константин Федорович
Отец ребёнка: Оботуров Феодор Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.11.1878 ст.
Дочь: Оботурова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Оботуров Феодор Дмитриевич
Смерть
Неизвестно