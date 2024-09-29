Оботурова (Мохова) Агриппина (Агрипена) Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оботурова (Мохова) Агриппина (Агрипена) Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Мохов Семен Семенович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1874 ст.

Муж: Оботуров Феодор Дмитриевич

Говорово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1876

Сын: Оботуров Константин Федорович

Отец ребёнка: Оботуров Феодор Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.11.1878 ст.

Дочь: Оботурова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Оботуров Феодор Дмитриевич

Говорово, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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