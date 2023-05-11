Юрин Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Юрин Федор Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1931
Дочь: Король Александра Александровна
Мать ребёнка: Юрина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
07.09.1934
Сын: Юрин Константин Александрович
Мать ребёнка: Юрина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1936
Сын: Юрин Михаил Александрович
Мать ребёнка: Юрина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
17.10.1940
Дочь: Скоробогатько Евгения Александровна
Мать ребёнка: Юрина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрина Евдокия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1942