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Юрин Александр Федорович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1908

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Юрин Федор Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1931

Дочь: Король Александра Александровна

Мать ребёнка: Юрина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
07.09.1934

Сын: Юрин Константин Александрович

Мать ребёнка: Юрина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
02.10.1936

Сын: Юрин Михаил Александрович

Мать ребёнка: Юрина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
17.10.1940

Дочь: Скоробогатько Евгения Александровна

Мать ребёнка: Юрина Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрина Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1942
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