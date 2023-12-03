Лазаревич Евгения Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лазаревич Владимир Захарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенькин Максимилиан Ильинич
Отец ребёнка: Сенькин Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сенькина Марта Ильинична
Отец ребёнка: Сенькин Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сенькина Вика
Отец ребёнка: Сенькин Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сенькин Илья