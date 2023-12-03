Лазаревич Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаревич Евгения Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазаревич Владимир Захарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенькин Максимилиан Ильинич

Отец ребёнка: Сенькин Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сенькина Марта Ильинична

Отец ребёнка: Сенькин Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сенькина Вика

Отец ребёнка: Сенькин Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенькин Илья

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