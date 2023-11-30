Алтухова (Есипова) Дарья Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтухова (Есипова) Дарья Сидоровна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

02.05.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
02.05.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №23, метрическая книга за 1848 год, церковь села Ломового, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
03.05.1848
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Умерла Восприемниками при крещении были села Пиковых Ряс однадворец Поликарп Казмин Перов [родной брат П... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алтухов Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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