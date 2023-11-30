Алтухова (Есипова) Дарья Сидоровна
Место рождения
Дата рождения02.05.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.05.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение, крещение: запись о рождении №23, метрическая книга за 1848 год, церковь села Ломового, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
03.05.1848
Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Умерла Восприемниками при крещении были села Пиковых Ряс однадворец Поликарп Казмин Перов [родной брат П... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно