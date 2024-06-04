Пьянкин Дорофей Феодулов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смерти06.02.1871
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Пьянкин Федул Николаев
Мать: Пьянкина Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пьянкова Ирина (Арина) Прохорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Тарасова (Пьянкова) Ирина Дорофеева
Мать ребёнка: Пьянкова Ирина (Арина) Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1868
Мать ребёнка: Пьянкова Ирина (Арина) Прохорова
Смерть
06.02.1871
Причина смерти: от чахотки