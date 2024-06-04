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Пьянкин Дорофей Феодулов

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

06.02.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Пьянкин Федул Николаев

Мать: Пьянкина Анисья

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пьянкин Филипп Дорофеев

Мать ребёнка: Пьянкова Ирина (Арина) Прохорова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пьянкова Ирина (Арина) Прохорова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Тарасова (Пьянкова) Ирина Дорофеева

Мать ребёнка: Пьянкова Ирина (Арина) Прохорова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Пьянкин Софон Дорофеев

Мать ребёнка: Пьянкова Ирина (Арина) Прохорова

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
06.02.1871
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: от чахотки

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