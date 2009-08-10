Николаева (Голикова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева (Голикова) Валентина Васильевна

Место рождения

Сонково, Сонковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

29.05.1947

Дата смерти

10.08.2009

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1947

Отец: Голиков Василий Алексеевич

Мать: Голикова Лидия Федоровна

Сонково, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Юрий Иванович

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаев Юрий Иванович

Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Юрий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
10.08.2009
Тосно, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
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