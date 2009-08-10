Николаева (Голикова) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения29.05.1947
Дата смерти10.08.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1947
Рождение ребёнка
12.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаев Юрий Иванович
Рождение ребёнка
30.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаев Юрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.08.2009