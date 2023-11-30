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(Бут) Феодосия Алексеевна
(Бут) Феодосия Алексеевна
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Древо
Место рождения
Кривая Лука
Дата рождения
1821
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бут Алексей Иванович
1776 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец:
Бут Алексей Иванович
Мать:
?
Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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