(Бут) Феодосия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бут) Феодосия Алексеевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1776 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Бут Алексей Иванович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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