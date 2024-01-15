Акулина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Кулакова (Ягодина)) Авдотья Максимова
Отец ребёнка: Кулаков (Ягодин) Максим Иванов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Кулакова (Ягодина)) Катерина Максимова
Отец ребёнка: Кулаков (Ягодин) Максим Иванов
Смерть
Неизвестно