Акулина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков (Ягодин) Максим Иванов

Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Кулакова (Ягодина)) Авдотья Максимова

Отец ребёнка: Кулаков (Ягодин) Максим Иванов

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Кулакова (Ягодина)) Катерина Максимова

Отец ребёнка: Кулаков (Ягодин) Максим Иванов

Смерть
Неизвестно

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