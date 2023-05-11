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Семён Гаврилов

Место рождения

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: ?

Мать: ?

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Зиновия Семёнова

Мать ребёнка: София Фёдорова

Рождение ребёнка
07.06.1795

Дочь: Акилина Семёнова

Мать ребёнка: София Фёдорова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.06.1796

Дочь: Ефросиния Семёнова

Мать ребёнка: София Фёдорова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1798

Дочь: Екатерина Семёнова

Мать ребёнка: София Фёдорова

Станиги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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