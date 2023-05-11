Семён Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Зиновия Семёнова
Мать ребёнка: София Фёдорова
Рождение ребёнка
07.06.1795
Дочь: Акилина Семёнова
Мать ребёнка: София Фёдорова
Рождение ребёнка
18.06.1796
Дочь: Ефросиния Семёнова
Мать ребёнка: София Фёдорова
Рождение ребёнка
18.11.1798
Дочь: Екатерина Семёнова
Мать ребёнка: София Фёдорова
Смерть
Неизвестно