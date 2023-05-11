Боченков Анатолий Павлович
Место рождения
Дата рождения19.12.1928
Дата смерти09.02.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лывина Александра Анисимовна
Смерть
09.02.1978
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область