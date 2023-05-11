Боченков Анатолий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боченков Анатолий Павлович

Место рождения

Раменье, Рылеевская волость, Галичский уезд

Дата рождения

19.12.1928

Дата смерти

09.02.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Раменье, Рылеевская волость, Галичский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лывина Александра Анисимовна

Смерть
09.02.1978
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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