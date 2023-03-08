Джегит Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джегит Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джегит Константин

Отец ребёнка: Джегит Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джегит Аркадий

Отец ребёнка: Джегит Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Джегит Павел

Отец ребёнка: Джегит Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Джегит Валерий

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