Панарина Аксинья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Панарин Михаил Абрамович
Рождение ребёнка
01.03.1843
Сын: Панарин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Панарин Михаил Абрамович
Рождение ребёнка
27.04.1850
Отец ребёнка: Панарин Михаил Абрамович
Рождение ребёнка
07.09.1853
Дочь: (Панарина) Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Панарин Михаил Абрамович
Рождение ребёнка
07.02.1856
Сын: Панарин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Панарин Михаил Абрамович
Рождение ребёнка
05.08.1857
Сын: Панарин Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Панарин Михаил Абрамович
Рождение ребёнка
11.03.1860
Дочь: (Панарина) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Панарин Михаил Абрамович
Смерть
Неизвестно