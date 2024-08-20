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Панарина Аксинья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Михаил Абрамович

Рождение ребёнка
1840

Сын: Панарин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Панарин Михаил Абрамович

Рождение ребёнка
01.03.1843

Сын: Панарин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Панарин Михаил Абрамович

Рождение ребёнка
27.04.1850

Сын: Панарин Семен Михайлович

Отец ребёнка: Панарин Михаил Абрамович

Рождение ребёнка
07.09.1853

Дочь: (Панарина) Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Панарин Михаил Абрамович

Рождение ребёнка
07.02.1856

Сын: Панарин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Панарин Михаил Абрамович

Рождение ребёнка
05.08.1857

Сын: Панарин Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Панарин Михаил Абрамович

Рождение ребёнка
11.03.1860

Дочь: (Панарина) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Панарин Михаил Абрамович

Смерть
Неизвестно

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