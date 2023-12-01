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Долгов Андриан Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Долгов Илларион

Мать: не указана

в Кирзе с 1897 из Тамбовской
Рождение ребёнка
1898

Сын: Долгов Иван Андрианович

Мать ребёнка: Акилина

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Долгов Михаил Андрианович

Мать ребёнка: Акилина

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Долгов Григорий Андрианович

Мать ребёнка: Акилина

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Долгов Денис Андрианович

Мать ребёнка: Акилина

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Долгова Марфа Андриановна

Мать ребёнка: Акилина

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина

Смерть
Неизвестно
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