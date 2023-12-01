Долгов Андриан Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Долгов Илларион
Мать: не указана
в Кирзе с 1897 из Тамбовской
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Акилина
Рождение ребёнка
1901
Сын: Долгов Михаил Андрианович
Мать ребёнка: Акилина
Рождение ребёнка
1905
Сын: Долгов Григорий Андрианович
Мать ребёнка: Акилина
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Акилина
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Долгова Марфа Андриановна
Мать ребёнка: Акилина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина
Смерть
Неизвестно