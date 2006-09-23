Колмаков Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения25.01.1926
Дата смерти23.09.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Субботина Галина Ивановна
Багдарин, Баунтовский эвенкийский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
23.09.2006
Троицкий, Баунтовский эвенкийский муниципальный район, Республика Бурятия