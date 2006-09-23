Колмаков Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колмаков Александр Дмитриевич

Место рождения

Малое Уро, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

25.01.1926

Дата смерти

23.09.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Уро, Баргузинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
17.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Субботина Галина Ивановна

Багдарин, Баунтовский эвенкийский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
23.09.2006
Троицкий, Баунтовский эвенкийский муниципальный район, Республика Бурятия
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