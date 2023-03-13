Никишина Томара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никишина Томара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никишина Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Никишин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никишин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Никишин Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никишин Алексей Александрович

Смерть
Неизвестно
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