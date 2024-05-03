Катерина Степановна
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврило Федорович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Афимья Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврило Федорович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Наталья Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврило Федорович
Рождение ребёнка
1751
Сын: Степан Гаврилович
Отец ребёнка: Гаврило Федорович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Пелагия Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврило Федорович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Марья Гавриловна
Отец ребёнка: Гаврило Федорович
Упоминание
1782
Упоминается в ревизской сказке: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/498503#358
Смерть
Неизвестно