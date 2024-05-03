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Катерина Степановна

Место рождения

Лещёвка, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврило Федорович

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Афимья Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврило Федорович

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Наталья Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврило Федорович

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1751

Сын: Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Гаврило Федорович

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Пелагия Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврило Федорович

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Марья Гавриловна

Отец ребёнка: Гаврило Федорович

Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Упоминание
1782
Лещёвка, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/498503#358
Смерть
Неизвестно

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