Михайлов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1941
Дата смерти12.01.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1941
Рождение ребёнка
12.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Саратов, Россия
Смерть
12.01.1970
город Саратов, Россия
Похороны
Неизвестно
город Саратов, Россия