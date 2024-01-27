Михайлов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1941

Дата смерти

12.01.1970

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1941

Отец: Михайлов Николай Филиппович

Мать: Михайлова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
12.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Саратов, Россия
Смерть
12.01.1970
город Саратов, Россия
Похороны
Неизвестно
город Саратов, Россия
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